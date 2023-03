Nikita “sotto accusa”, Ivana parla della diffida a Luca dopo il GF Vip

Ivana Mrazova e Nicole Murgia, dopo essere uscite dalla Casa del Grande Fratello Vip hanno fatto una diretta Instagram insieme dove hanno parlato di Nikita Pelizon e Luca Onestini.

“Ho sentito Nikita parlare di Luca, ora che sei andata via magicamente… puoi spiegare bene questa cosa? Perché io il mio pensiero già l’ho detto…”, ha affermato la Murgia.

A questo punto Ivana ha parlato pure della famosa diffida (confermandola):

Quando sono entrata dentro la Casa del GF Vip Nikita è venuta a parlarmi in una maniera che io… sì educata ma non sincera. Prima era molto giù e piangeva per delle cose… poi arrivo io e lei arriva da me dicendomi che era molto felice perché Luca è ancora innamorata di me e non mi è sembrata sincera e la cosa è finita lì.

In queste quattro settimane non abbiamo avuto rapporti ed è stato giusto così. Appena io esco, visto che lei non ha mai più parlato di Luca anche perché, da quello che io so lui è in diffida mi sembrava un po’ strano… lei si rimette magicamente a parlare ed ha detto, e questa cosa mi ha dato su i nervi, che appena è uscita dalla sauna ha visto uno sguardo suo che la guardava e le sorrideva…