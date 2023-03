E’ bastata una nuova sconveniente frase di Edoardo Donnamaria rivolta a Nikita Pelizon per far sollevare ancora una volta un polverone nei confronti del volto di Forum. Da mesi ormai, nella Casa del GF Vip i Vipponi inciampano in scivoloni clamorosi, spesso passati in sordina o ripresi in maniera poco convinta dal padrone di casa Alfonso Signorini.

Scivolone di Donnamaria su Nikita: sarà perdonato?

Nel pomeriggio di ieri, Donnamaria si trovava in giardino insieme ad altri Vipponi. Dopo cinque mesi di permanenza nella Casa del GF Vip, la noia spesso prende il sopravvento e durante una conversazione sui possibili giochi di gruppo da organizzare, Nikita ha proposto nuovamente il gioco dei sacchi.

E’ proprio la frase pronunciata da Donnamaria in risposta alla Pelizon che ha fatto storcere il naso a più di qualche spettatore.

“Raga la facciamo la corsa con i sacchi?”, ha domandato Nikita. Donnamaria ha prontamente replicato: “Sì l’abbiamo già detto, abbiamo fatto una nuova versione con i sacchi in testa con la cintura qua (al collo) inizi tu”.

Nikita ha apparentemente ignorato le parole del Vippone in presenza dell’amica Antonella, mentre ai telespettatori l’uscita infelice di Donnamaria non è per niente piaciuta, tanto da chiedere sui social un intervento immediato nei confronti del Vippone. Arriverà nella serata di oggi?