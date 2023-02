Nikita, l’appello dello staff a Sonia Bruganelli: “Unica speranza”

Domani sera andrà in scena una nuova puntata del GF Vip e Nikita Pelizon torna protagonista. Questo perché il suo nome compare nuovamente tra i Vipponi finiti in nomination. Il pubblico da Casa, infatti, dovrà decidere chi tra Nikita, Antonella, Oriana e Antonino salvare, decretando il preferito tra i Vipponi finiti al televoto.

Nikita, accorato appello dello staff a Sonia Bruganelli

Ormai da diverse settimane Nikita è tra i concorrenti in nomination. Questo ha indispettito non poco staff e fan della Vippona, come emerso dalle recenti Instagram Stories postate sul profilo della stessa Nikita.

A tal proposito, in queste ultime ore proprio lo staff ha voluto fare pubblicamente un appello accorato a Sonia Bruganelli:

Sonia ti prego, aiutaci tu. Nikita è al televoto da oltre due mesi continui, per una settimana la rendete immune? Vi prego, siamo stanchi.



E ad un altro utente che sottolineava come le opinioniste dovrebbero almeno qualche volta concederle l’immunità, lo staff della concorrente ha replicato:

Sonia unica speranza.

La Bruganelli per questa volta ascolterà i Nikiters?