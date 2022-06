Nicolas Vaporidis lascia l’Isola dei Famosi? Ecco cosa hanno deciso

Nicolas Vaporidis rischia di saltare la finale dell’Isola dei Famosi? Dopo essere stato portato via per alcuni accertamenti medici, il naufrago più quotato per la vittoria di questa edizione, rischia di non potersela giocare fino all’ultimo?

Nicolas Vaporidis lascia l’Isola dei Famosi?

Fortunatamente Nicolas può proseguire la sua corsa verso la finale all’Isola dei famosi 2022. Dopo aver lasciato la spiaggia principale per via di alcuni accertamenti medici, l’attore è nuovamente tornato con il resto del gruppo.

Il recente abbandono del gioco da parte di Marco Cucolo e Roger Balduino, hanno abbondantemente allertato i fan “impauriti” per le condizioni di salute di Vaporidis.

A confermare il rientro in gioco è stato un video caricato sulla pagina Instagram dell’Isola dei famosi: “Nicolas Vaporidis torna finalmente dai suoi compagni e viene aggiornato su tutto”, si legge.

La scheda dell’attore

Classe 1981, Nicolas Vaporidis è un attore e produttore cinematografico di successo. Nel 2006 ha fatto sognare milioni di spettatori grazie al film che lo ha portato alla notorietà: Notte prima degli esami, che ha vinto oltre 40 premi in festival italiani e stranieri e ad ha ottenuto 10 candidature ai David di Donatello. Diviso tra cinema e teatro, ha inoltre partecipato a numerosi film e fiction di successo.

Oggi Nicolas vive tra Roma e Londra ed è diventato un imprenditore di successo, aprendo due diversi ristoranti nella capitale inglese, il menù proposto è quello di una cucina tipicamente romana.

Per la prima volta in un reality show, Nicolas questa volta dovrà affrontare un esame molto più complesso: la lotta alla sopravvivenza. Non sono la fame o i mosquitos a spaventarlo, ma la solitudine: non ama trascorrere del tempo con persone che non stima ed è per questo che spera di riuscire a convivere pacificamente con gli altri naufraghi.