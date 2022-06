Clemente Russo, dopo la prima nomination di Nicolas Vaporidis all’Isola dei Famosi, si è legato il suo rancore al dito. Per questo motivo, intervistato da Radio Marte, ha detto la sua partendo dal pensiero nei confronti di Vladimir Luxuria.

Per quanto riguarda Nicolas Vaporidis, primo finalista ufficiale, l’ex pugile spiega perché – secondo lui – è arrivato fino a lì:

E’ stato bravo a far prevalere la sua strategia, il suo modo di fare attoriale che l’ha portato in finale. Per me non vince.