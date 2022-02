Le recenti conversazioni al GF Vip tra Manila Nazzaro e Miriana Trevisan su Nicola Pisu potrebbero avere delle conseguenze di natura legale. E’ quanto trapela dalla decisione intrapresa nelle ultime ore dall’ex gieffino e comunicata sul suo profilo Instagram.

Nicola Pisu e la decisione su Miriana e Manila

Dopo la reazione stizzita di Patrizia Mirigliani, mamma di Nicola Pisu, in seguito alle esternazioni di Manila Nazzaro e Miriana Trevisan sul figlio (in particolare dell’ex Miss Italia), ora interviene anche l’ex gieffino in maniera decisa.

Parlando con Soleil, Manila aveva detto su Pisu:

Non hai mai capito niente di Nicola, anche se ci stavi nottate intere avevi un’idea di Nicola che… non è assolutamente il ragazzo che si professava qui dentro, certe scene allucinanti abbiamo visto noi, che io già alla prima lo avrei già… lui faceva delle scenate assurde […] Ma che mi frega che era preso, l’educazione è la prima cosa, Sole, smettiamola con questa storia, uno era preso, uno depresso, uno ex tossicodipendente, mi sono rotta le pal*e, la gente deve essere educata, educata, soprattutto un ragazzo molto più giovane!

La Mirigliani, patron di Miss Italia, era intervenuta lasciando intendere che il figlio avrebbe potuto procedere con i suoi legali, e così alla fine è stato. Ecco a seguire il suo post Instagram in cui annuncia di aver “conferito espresso mandato al mio legale al fine di valutare se nelle conversazioni intercorse tra le concorrenti Miriana Trevisan e Manila Nazzaro” al GF Vip “si possano configurare gli estremi di condotte illecite lesive della mia reputazione e della mia famiglia”.