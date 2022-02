Davide Silvestri continua a tenere il muso per non essere andato dritto in finale? L’attore ha regalato al Grande Fratello Vip quantità incredibili di pane e pizza ma, alla fine della fiera, non ha portato nulla di memorabile al gioco.

Nathaly inquadra Davide: “Magari oltre le pizze alle gente non arriva altro”

Manila, chiacchierando con Miriana e Nathaly, ha fatto un riassunto delle emozioni di Davide dopo avere sfiorato la finale (e averla persa per un soffio):

Davide è un po’ come noi come mood. Ci è rimasto male per la vittoria di Delia? Lui è un competitivo e non l’ha mai nascosto. Considera che la prima volta che fu nominato non sai come fece, un pazzo sembrava… poi le ha gestite meglio le nomination. Le prime volte eravamo sconvolti, incazzato nero mandava a fancul* tutti. Poi è cambiato e l’ha gestita. Lui me l’ha sempre detto che è competitivo anche noi ma noi abbiamo imparato a dare priorità ad altre cose perché abbiamo avuto altre tipo di esperienze.

Nathaly, voce del popolo, ha aggiunto:

Al di là delle pizze e delle imitazioni magari non arriva a casa. E’ competitivo? Sì, si vede. Anche meno! Io già vi avevo inquadrato da casa, pensa… a tutti quanti.

Davide è un bravissimo ragazzo ed un discreto concorrente ma mi provoca una noia sinistra, ve lo devo confessare. Una volta terminato il GF Vip credo che farò veramente fatica a ricordarlo: voi cosa ne pensate?