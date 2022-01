Dell’antipatia di Sonia Bruganelli nei confronti di Nathaly Caldonazzo ci siamo accorti tutti fin dalle prime battute del Grande Fratello Vip. Ma da dove nasce questo astio? L’arcano lo ha risolto l’opinionista durante una live.

“Nathaly Caldonazzo? Voleva dei regali da me”, Sonia Bruganelli svela il motivo della sua antipatia

Alcuni giorni fa, la moglie di Paolo Bonolis, aveva anticipato già anticipato che presto avrebbe raccontato il motivo del suo fastidio: “Con quella sua camminata che pare ce l’abbia solo lei, la mia idea di Nathalie dipende da una cosa successa che forse racconterò in diretta”.

Detto fatto.

Sonia Bruganelli prima della diretta del GF Vip di ieri sera, ha svelato il motivo per il quale non prova nessuna simpatia per Nathaly Caldonazzo. L’attrice, a quanto pare, si sarebbe presentata alla sua inaugurazione della linea di borse senza invito e pretendendo alcuni regali: