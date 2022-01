L’ingresso di Delia Duran nella Casa del Grande Fratello Vip ha inevitabilmente stravolto gli equilibri tra gli inquilini, in particolare tra Katia, Manila e Soleil. Nelle ultime ore, infatti, la vicinanza di Manila alla moglie di Alex Belli avrebbe fatto storcere il naso alla Ricciarelli.

Katia Ricciarelli infastidita con Manila per la vicinanza a Delia Duran

Delia Duran concorrente del Grande Fratello Vip non è più solo una ipotesi bislacca ma la pura realtà. Se ne sono ormai accorti tutti ed in particolare, la vicinanza di Manila alla moglie di Alex Belli, avrebbe infastidito non poco Katia Ricciarelli che ne ha prontamente parlato con Soleil:

E’ stata Manila, che se l’è andata ad abbracciare, le volevo dare una sberla… E’ andata, stava ascoltando il pianoforte che Manuel suonava, è andata a sedersi vicino a lui e Manila che era vicino al biliardo, è andata là e se l’è abbracciata, si è seduta con lei…

Manila, in realtà, starebbe cercando di comprendere le ragioni della Duran criticandola spesso maniera elegante. Al tempo stesso anche Jessica si sarebbe avvicinata alla moglie di Alex, scatenando anche le gelosie di Soleil:

Jess ieri mi ha dato un abbraccio, oggi parla con Delia, non me lo aspettavo!

Si prevedono scintille nel giro di poche ore…