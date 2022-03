Durante l’intervista di Adriana Volpe a Casa Chi, l’opinionista del Grande Fratello Vip ha riacceso i “fari” sulla vicenda di Nathaly Caldonazzo: quale è il suo punto di vista? L’ex concorrente ha detto realmente certe frasi oppure Alessandro Basciano è un mitomane?

Nathaly quando è entrata è piaciuta perché era caustica. All’inizio eravamo tutti dalla sua parte perché ha smosso le dinamiche. Ad un certo punto c’è stato una sorta di cambiamento.

Io non so se Basciano ha detto la verità, visto che gli autori controllano tutti gli auricolari, ma che Nathaly ne abbia dette tante che tutti abbiamo sentito quelle bastano e avanzano. Certo non ci è andata giù leggera negli ultimi giorni facendo vedere un lato diverso e esasperato rispetto alle prime settimane.