Sophie “perde” Basciano e finisce in nomination, Soleil la vuole in finale: “E’ veramente adorabile!” – VIDEO

Dopo un primo impatto burrascoso fatto di litigi e incomprensioni, Soleil Sorge e Sophie Codegoni hanno costruito un bellissimo rapporto d’amicizia che, quasi sicuramente, proseguirà anche fuori dal Grande Fratello Vip.

Soleil vuole Sophie in finale: “E’ veramente adorabile e lo merita!”

Dopo la difficile puntata che ha visto l’uscita di Alessandro Basciano (in maniera del tutto imprevedibile), Sophie è stata anche protagonista di un focus su Fabrizio Corona, confermando di avere avuto una breve storia con l’ex re dei paparazzi.

Al termine della puntata Soleil ha parlato della Codegoni (finita pure in nomination) con Giucas Casella e Davide Silvestri e per lei ha utilizzato solamente parole di stima e affetto parlando della possibilità di poterla vedere in finale:

Lei con la love story, anche la sua crescita… è giovane, stupenda. E’ veramente adorabile e stramerita la finale perché è qui da cinque mesi ed io vi ci metterei tutte e tre in finale.

Soleil su sophie:”lei con la love story, la sua crescita, è giovane, è stupenda, è veramente adorabile”♥️#solphie #gfvip pic.twitter.com/I5fkvbJP46 — la mia rivoluzione🍀 (@nuovagenesii) March 1, 2022