Myss Keta, a dieci anni di distanza dalla canzone “Milano, sushi & coca”, hit che l’ha lanciata, si confida con il Corriere della Sera e svela chi l’ha vista senza maschera nel corso della sua vita e cosa pensa di Giorgia Meloni ed Elly Schlein.

La sua maschera non rischia di diventare una gabbia? Lei dice che serve per andare oltre l’immagine del corpo:

Se lo trovo un limite? Spesso i limiti ti fanno aggirare certe cose, ti danno più spinta. I limiti di Myss sono lo sprone per andare oltre, il limite di non mostrare il viso ad esempio mi spinge ad avere una comunicazione non verbale più chiara.

Tuttavia, da tempo girano su internet alcune foto che dovrebbero ritrarre Myss Keta senza maschera.

Myss Keta, da perfetta icona LGBTQ+, svela anche cosa ne pensa del governo di Giorgia Meloni:

Con un governo come quello in carica non bisogna dare per scontato nessuno dei diritti che abbiamo acquisito finora. Purtroppo ci sono leggi che possono cambiare, lo abbiamo visto in altri Paesi: stavamo dando per scontato il diritto all’aborto, invece si può tornare indietro anche su questi temi.