Myss Keta senza maschera: ecco il vero volto della rapper – FOTO

Myss Keta si è mostrata per la prima volta senza mascherina e occhiali tramite delle foto tra le pagine del settimanale Vero. I paparazzi l’hanno beccata durante una pausa mentre stava girando Celebrity Hunted, la serie di Amazon di cui lei è protagonista insieme al altri volti celebri.

Confrontando gli scatti, ci pare che Myss Keta sia proprio la ragazza di cui vi avevamo già mostrato il volto qualche tempo addietro.

Presentando il L’Altro Festival con Nicola Savino e salendo sul palcoscenico insieme a Elettra Lamborghini per duettare con lei durante Sanremo 2020, l’interesse per il viso della rapper si era fatto altissimo.

E così, oltre ad un viso oggi Myss Keta ha pure il suo nome di battesimo: Monica. A spoilerarlo, in questo caso, era stato Tommaso Zorzi nella Casa del Grande Fratello Vip, proprio come vi avevamo raccontato.

Ecco le FOTO.

Una cosa che mi piace tantissimo nell’uso della maschera è che come nel teatro greco chi indossa una certa maschera, chiunque sia, diventa quel personaggio. E ai concerti comincio a vedere ragazze con gli occhiali da sole e la mascherina, è una cosa inaspettata ma che secondo me coglie tantissimo il punto. A Roma c’era una ragazza “in maschera” che mi assomigliava anche un po’ fisicamente, e dopo il concerto era circondata da gente che le chiedeva di fare foto. Mi piace pensare che tutti possano essere MYSS KETA, che voglia dire qualcosa, di certo qualcosa che va al di là di me.