“Musi lunghi”, Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser ci stanno riprovando ma la crisi è nell’aria (FOTO)

Secondo il settimanale Oggi in edicola, Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez stanno insieme ma la crisi è ancora fortemente nell’aria. Paparazzati tra le pagine della famosa rivista, dopo le vacanze separate, si sono riavvicinati per un week end di chiarimento in montagna.

Dalla fine luglio Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser sono al centro dei pettegolezzi. Il loro allontanamento è arrivato come un fulmine a ciel sereno proprio quando la coppia sembrava più unita che mai, reduce dalla quarantena trascorsa insieme in Trentino, nella tenuta di famiglia dei Moser (l’ultima foto abbracciati è del 25 luglio, alle Eolie). L’addio, mai ufficializzato, ha riempito le pagine del gossip ma, adesso, dopo la burrasca, Chechu e Nacho ci stanno riprovando.

Il settimanale li ha paparazzati a Milano lo scorso sabato sotto casa di lei, caricando la macchina per partire alla volta della montagna:

Musi lunghi, d’accordo, ma non abbastanza da restare lontani. E forse non c’entra nemmeno il fatto che a Milano, proprio quel giorno, sia atterrata la ragazza della discordia, quella bellissima chef argentina, Caterina Bernal, che ha dichiarato di aver avuto un flirt con Moser in Sardegna mentre lui faceva le vacanze da single con Andrea Damante.

Caterina ha rivelato di essere stata corteggiata dall’ex gieffino che le avrebbe promesso di raggiungerla a Madrid. «Avete scritto un sacco di cavolate», commenta lui al telefono. La “fuga” in Spagna non c’è mai stata perché, si dice, è intervenuta la stessa Cecilia (ma come, non si erano lasciati? O era una pausa di riflessione perché lei da tempo gli chiede un figlio?).