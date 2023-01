Edoardo Tavassi ci sta provando con Nicole Murgia alle spalle di Micol Incorvaia? Da alcune ore su Twitter sta girando un video che potrebbe far pensare una cosa simile ma (forse)… non è come sembra.

La Murgia ci prova con Tavassi alle spalle di Micol? Ecco che succede

Sul social dell’uccellino azzurro è comparso un video dove compare la Murgia intenta a carezzare la gamba di Tavassi chiedendogli di avvicinarsi. Pronta la replica di Edoardo che la invita a smetterla perché Micol potrebbe vederli.

Murgia: Dai vieni più qua (mentre gli accarezza la gamba)

Tavassi: Ci vede dai, ci vede

Murgia: Dai dai

Tavassi: No poi è troppo palese Io sono una fan degli #incorvassi ma un comportamento del genere non lo tollero, non è giusto nei confronti di Micol #gfvip #fuorimurgia pic.twitter.com/trnjITFrhr — RoxyRose (@RoxyRos53659648) January 6, 2023



Sul web, naturalmente, si è diffuso il “panico” tra gli estimatori (e non) che hanno palesato l’ipotetico interesse di Tavassi per la Murgia.

Ed invece le cose potrebbero essere diverse.

Secondo le mie superstar di Twitter, Tavassi e la Murgia stavano solamente scherzando e lui avrebbe dato anche alcuni consigli alla coinquilina per cercare di conquistare il cuore di Daniele Dal Moro.

Voi che ne pensate? Scherzo o meno, al momento per me la Murgia è un grosso “NO”.

SVEGLIAAAAAA È UNA BATTUTAAAAAA

Ma fan di cosaaaa che non sai manco come gioca ! — marti.bi🦋 (@MartiBi_) January 7, 2023

Io credo che lui stesse scherzando … come al solito … — Rapunzel (@Rapunzelila) January 7, 2023

Ma voi state fuori… STAVA PALESEMENTE SCHERZANDO, LO FA SEMPRE E L’AVREBBE FATTO PURE CON MICOL DAVANTI.

RIPRENDETEVI PER CORTESIA. — Violav 💜 (@Viola90046805) January 7, 2023