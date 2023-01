Dana Saber, entrata nella Casa del Grande Fratello Vip come il “clone” di Dayane Mello, sta cercando di mettere in piedi delle dinamiche tossiche che non hanno (mai) un senso logico.

Dana mangia la pasta di Tavassi, litiga con Giaele e spintona Oriana

Recandosi in cucina, Dana ha mangiato un piatto di pasta destinato a Tavassi (che si stava facendo la doccia). La modella, dopo essersi recata nello spazio comune dedicato al cibo, ha agguantato il piatto senza chiedere di chi fosse.

Dopo l’avvertimento di Giaele e Nicole la lite è esplosa con uno schiocco di dita che manco Onestini (Batti le mani, schiocca le dita…).

Giaele ha accusato la modella di essere egoista e maleducata mentre Dana ha puntato il dito contro le coinquiline apostrofandole come aggressive e prevenute.

“Almeno sono educata io, quello che tu non sei. L’educazione non si compra, al contrario dei diamanti”, ha affermato Giaele.

Secondo la De Donà, la sua coinquilina sarebbe arrabbiata per via del bacio che ha dato ad Andrea Maestrelli durante il gioco della bottiglia:

Cosa c’entra Andrea? Stai ancora rosicando per un limone? Hai rosicato così tanto che ti sei alzata e te ne sei andata.

Pronta la replica di Dana:

Lo so che rosichi per la mia presenza. Datti una calmata e creati una personalità che non c’è l’hai. L’unica cosa che hai fatto e la lecchina… sei senza personalità e sei la lecchina della tua amica Oriana. Chi sei tu? Creati una personalità invece di andartene… si vede che ti ho toccata nel profondo.

Questo litigio nato per un piatto di pasta che poi si è trasferito anche al limone tra gli Andrele e a diecimila altri temi, oddio, la pelle d’oca Maria#GFvippic.twitter.com/9F38mLT9xt — Paola. (@Iperborea_) January 6, 2023



Successivamente Dana Saber ha spintonato Oriana Marzoli giustificandosi che non ci fosse spazio (“Non si spostava…”).

Giaele che parla in corsivo mentre Dana spintona Oriana, io mi sento drogata#GFvippic.twitter.com/cPEzJE6WwK — Paola. (@Iperborea_) January 6, 2023



Al culmine della giornata (e della lite), Dana ha fatto le valigie e si è trasferita a vivere in piscina.