La Murgia insultata dalle Donnalisi nel parcheggio del GF Vip: il fattaccio

Ieri sera, nonostante il Van Gate che poteva sfamare il Twitter fino alla finale, Nicole Murgia è stata eliminata dal Grande Fratello Vip e, a quanto pare, ha dovuto fare i conti con le Donnalisi presenti in studio.

Ieri, nello studio di Roma, c’erano numerose estimatrici dei Donnalisi (Donnamaria+Fiordelisi) che hanno fatto il tifo da stadio per tutta serata tanto da far scherzare Giulia Salemi (“Una è svenuta…”, ha ironizzato la bastarda col tablet).

La Murgia, dopo l’eliminazione, secondo le sue attentissime fan, avrebbe incontrato le Donnalisi nel parcheggio del Grande Fratello Vip e sarebbe stata insultata.

Il fanatismo ha raggiunto livelli incredibilmente… bassi, mi vergogno per loro.

Le donnalisi hanno incontrato la Murgia e le hanno urlato zocc*la. Volevo tranquillizzarla: anche se hanno cercato di affossarla, le uniche che si sono affossate sono coloro che hanno fatto le pazze in prima serata per una ship di merda. Murgia per sempre famosa, noi ti amiamo ❤️

— Paola. (@Iperborea_) February 28, 2023