Amaurys Perez dopo la diretta del Grande Fratello Vip ha letteralmente “ribaltato” Charlie Gnocchi, accusandolo di essere un “tuttologo” che vuole sempre dire la sua opinione.

Dopo la censura da parte della regia del GF Vip che ha ripreso un piccione invece di mostrarci un po’ di dinamiche infuocate, Charlie Gnocchi ha svelato per quale motivo Amaurys si è tanto arrabbiato con lui e c’entra Marco Bellavia.

La nostra amatissima Iperborea, ha fatto un preciso riassunto su Twitter, raccontando l’effettivo motivo della rabbia di Perez:

Amaurys, con Alberto, ha confermato la versione di Charlie. Stavano parlando in giardino di Marco, Amaurys si stava giustificando dicendo che è anche testimonial di 7 Onlus e in quel momento Charlie lo ha mandato a fancul* e ha detto di smetterla di parlarne. Da lì lo sbrocco.

Charlie non vuole che si parli di Marco non per tutelarlo (viste le cessate che dice soprattutto lui), ma così gli è stato chiaramente ordinato dagli autori: in passato ha zittito Gegia e altra gente. Charlie è la pedina della produzione. #gfvip

— Fabiana💎 (@__Fabiana___) October 21, 2022