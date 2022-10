Notte di fuoco nella Casa del Grande Fratello Vip. Amaurys Perez ha fatto ciò che gli altri concorrenti vorrebbero fare da giorni: sbroccare contro Charlie Gnocchi (con tanto di censura da parte della regia).

Amaurys “ribalta” Charlie al GF Vip

“E’ meglio che vai in confessionale, vai, vai… falso di merd*, falso del cazz*! Ti ho alzato le mani? Non ti ho toccato. Io con te non parlo, vai a sfogarti, bravo”, ha continuato Amaurys mentre ritornava in Casa dopo essersi sfogato in giardino con Nikita.

Tutto è iniziato con le urla di Amaurys verso Charlie (con tanto di censura del GF che riprendeva un uccellino “pettegolo” nel quale ci siamo tutti rispecchiati):

Vaffancul*, e ti mando tre volte a fancul*. Devi smetterla di fare il tuttologo di sta minchi*, mi sono rotto il cazz* di te. Menomale che lo sapevi perché te l’ho dimostrato. Tu la devi smettere di fare il tuttologo, non ti intromettere perché parli di cazzate. Vai a fare il tuttologo di ‘sto cazz*, va… non ti avvicinare.

Amaurys si è sfogato anche con Nikita ma l’effettivo motivo dello scontro non è emerso in maniera chiara.

Ecco i VIDEO.

MIO DIO AMAURYS INCAZZATO NERO CHE SCLERA CONTRO CHARLIE #gfvip pic.twitter.com/f7BraeTEIC — soleilandia ☀️ (@sisonokevin) October 21, 2022