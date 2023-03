Nel pomeriggio di oggi, sui social sono avvenuti dei movimenti da parte di Daniele Dal Moro che non sono affatto passati inosservati. Una mossa prontamente notata dai fan degli Oriele e che è stata ovviamente commentata dai fan della coppia.

Daniele Dal Moro ha iniziato a seguire Oriana

Mentre c’è chi sostiene che la storia tra Daniele e Oriana sia stata spinta dagli autori del GF Vip e dallo stesso Alfonso Signorini (video in apertura), Dal Moro ha deciso di compiere un gesto social particolare: iniziare a seguire Oriana Marzoli su Instagram.

Per me Daniele voleva aspettare che lei uscisse per seguirla però per togliervi le “paranoie” e dubbi l’ ha fatto ora 😌 #oriele #gfvip pic.twitter.com/ljZ9kE4WZQ — 🍩 Rosanna 🔮 (@Rosanna52702609) March 19, 2023

Un ‘segui’ giunto in ritardo rispetto a quelli di altri Vipponi (da Attilio a Nikita) e che aveva fatto non poco mormorare sui social. A Oriana ha dedicato vari post nelle ultime ore, a dimostrazione che il pensiero di Daniele sia spesso andato proprio alla bella e vulcanica venezuelana.

Nonostante la mossa social, però, Daniele non solo non sarà presente in studio il prossimo lunedì, ma ha deciso di sua spontanea volontà di non inviare ad Oriana alcun contributo video, come gli sarebbe stato chiesto.