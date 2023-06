Fedez e Morgan stanno già “battibeccando” a distanza. Entrambi siederanno dietro il bancone dei giudici di X Factor al fianco di Ambra Angiolini e Dargen D’Amico.

Fedez, presentando i cantanti che si avvicenderanno sul palcoscenico di Love Mi, ha avuto modo di lanciare una bella frecciatina a Morgan, parlando della sua scarsa puntualità:

Non è questione che sia turbolento, spero solo che sia professionale e che arrivi almeno in orario. No, non è scontato perché in passato non è mai stato così.