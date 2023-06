Fedez lancia una frecciatina a Morgan prima di X Factor – VIDEO

Fedez lancia una frecciatina a Morgan? Dopo l’ufficializzazione della giuria di X Factor, il buon Federico ha presentato la seconda stagione di The Ferragnez e sta preparando Love Mi (per il secondo anno di fila) oltre alla promozione di Disco Paradise con gli Articolo 31 e Annalisa.

Questa mattina si è svolta la conferenza stampa di Love Mi, il concerto di beneficenza che si svolgerà a Milano il prossimo 27 giugno e vedrà salire sul palco la bellezza di 29 cantanti.

Fedez, rispondendo alle domande dei giornalisti, ha lanciato una frecciatina a Morgan, tornato ad X Factor dopo anni di discussioni e prese di posizione:

Se mi preoccupa che ci sia Morgan che è un po’ turbolento? Non è questione di essere turbolento. Spero sia professionale e che arrivi almeno in orario. E non è scontato perché non è mai stato così.