Mirko Brunetti, ecco cosa ha fatto dopo aver lasciato Greta Rossetti al GF

Mirko Brunetti durante l’ultima diretta del Grande Fratello andata in onda sabato 16 dicembre, ha deciso di lasciare definitivamente Greta Rossetti, rimasta con un palmo di naso.

Mirko, ecco cosa ha fatto dopo aver lasciato Greta al GF

L’ex concorrente del GF, dopo aver parlato con la sua ex fidanzata tramite video (era in albergo perché ha preso il Covid) ha immediatamente fatto qualcosa che non è passato inosservato.

Mirko ha eliminato tutte le fotografie con Greta dal suo profilo ufficiale di Instagram ed ha smesso anche di seguire (in questo caso ha fatto molto bene) la mamma della sua ex fidanzata (segue ancora il fratello e la sorella).

Le parole di Mirko in diretta

“Rispetto a quello che ci siamo dati a Temptation, ci ho creduto e avevo delle aspettative altissime. Ti ho sempre dato una figurai incondizionata, lo facevo perché credevo tantissimo in noi. Uscendo da Temptation non siamo stati bravi a gestire tante cose e siamo stati condizionati da persone che pensavo ci volessero del bene. Voglio dirti di trovare te stessa. Usa questo percorso per scoprire chi vuoi diventare. Ma stando fuori mi sono reso conto che quella magia che abbiamo provato si è rotta e non siamo mai riusciti a riprenderla. Penso che quello che ci siamo detti quando abbiamo chiuso la nostra relazione, anch’io devo ritrovare me stesso e penso che con queste consapevolezze e senza alcuna rabbia sia arrivato il momento di mettere un punto al nostro rapporto.