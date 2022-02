Ieri sera Miriana Trevisan ha deciso di fare una rivelazione a Davide Silvestri svelando di avere ricevuto un torto da parte di un personaggio famoso ma si è pentita per non essere riuscita a reagire come avrebbe voluto.

“Sono pentita, non mi sono difesa” ha esclamato Miriana che, ad oggi, vuole continuare a mantenere il segreto, cercando di superare questo momento solo con le sue forze:

Se delle persone mi hanno fatto qualcosa ho risposto, perché non sono un’idiota e mi difendo. Io ho fatto tutto quello che posso con le mie forze. Me la vedo da sola con me stessa, credimi ho fatto una di quelle ca**ate. Sono pentita, non lo dico… cerco solo di raddrizzare la cosa. No, non voglio dire il fatto perché veramente me la sto pulendo dentro da sola ancora oggi e voglio trovare una soluzione, ho fatto una cazzata.

Non mi sono difesa in una situazione fuori… in cui dovevo difendermi, non dovevo permettere un certo atteggiamento. Basta, non lo voglio dire perché me la sto sistemando molto bene. Non esce perché non ne ho parlato con nessuno. Ti sto dicendo che le stupidaggini si fanno e poi provi a raddrizzarle perché non siamo perfetti. Adesso ho capito che non si fa così.