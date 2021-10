È tempo di nuove liti nella Casa del GF Vip. Archiviato il branco contro Soleil Sorge si apre una nuova faida che vede protagoniste due donne: Miriana Trevisan da una parte e Raffaella Fico dall’altra. Sebbene non siano mai andate particolarmente d’accordo sin dall’inizio del reality, la famosa goccia sarebbe arrivata nel corso della puntata dello scorso lunedì quando la Trevisan ha ammesso: “Questa è una mia sensazione. Io con te non è che non vado d’accordo, non vado e basta”.

Miriana Trevisan e Raffaella Fico: liti e tensioni

Miriana Trevisan durante la sua discussione dello scorso lunedì la aggiunto la sua sensazione che Raffaella Fico volesse portarle via Francesca Cipriani. L’ex di Balotelli avrebbe però replicato:

Qui nessuno porta via nessuno. Non siamo mica all’asilo nido cara Miriana. Sei una donna adulta e ricordati che non siamo in un asilo. Non bisogna andare per forza d’accordo. Possiamo anche stare qui in casa insieme senza parlarci più. Anzi, non venire più in camera a farmi il sorrisino, perché sei una falsa. Non sforzarti, stai tranquilla e non parlarmi.

La tensione sarebbe rimasta comunque alta anche dopo la puntata dello scorso lunedì, al punto che ieri le due donne non si sono rivolte la parola o quasi. I loro punti di vista sono proseguiti in confessionale dove la Fico ha aggiunto:

Per me io e Miriana Trevisan possiamo anche non parlarci. Io sono rimasta scioccata. Sai quando dici ‘ma questa che cosa sta dicendo?!’. Ve lo può dire anche Francesca che non la rapisco e non vado in giro a sparlare.

Miriana Trevisan ha invece aggiunto:

A me piace davvero tanto Francesca. E invece Raffaella la sento pesante. Io e lei niente, sarà una questione di pelle, ma non ci prendiamo. Però ho veramente tentato. Se le sorrido le sorrido troppo e non va bene, quindi sono falsa. Se non le sorrido mi metto da parte e sono antipatica. Mi annoia e anche parecchio. Sta uscendo fuori quello che è davvero e che io avevo percepito. Muove i fili di un sacco di gente.

Dobbiamo prepararci ad un catfight come non l’abbiamo mai visto?