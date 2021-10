“Vorrei baciarla”, Nicola ha preso una cotta per Soleil: Bortuzzo commenta

Nicola Pisu ha confidato a Davide Silvestri di provare qualcosa per Soleil Sorge. Il figlio di Patrizia Mirigliani ha raccontato all’amico di avere voglia di baciare la coinquilina della Casa del Grande Fratello Vip scatenando anche i commenti di Manuel Bortuzzo e degli amici di Twitter.

Nicola ha preso una cotta per Soleil: “Vorrei baciarla”

Pisu ha raccontato a Davide di provare qualcosa per Soleil ma, naturalmente, non ne è ancora innamorato. Il figlio di Patrizia Mirigliani ha comunque raccontato di provare un forte trasporto emotivo per l’italo americana.

Di contro, proprio Silvestri gli ha suggerito di provare ad andare verso lo step successivo qualora sia sicuro di aver ricevuto qualche segnale positivo da parte sua.

Anche Manuel Bortuzzo ha commentato la cotta di Nicola prevedendo un possibile due di picche dietro l’angolo: voi cosa ne pensate?

Manuel: “Povero Nicola che steccata prenderà con Soleil” Si però tu preoccupati intanto a ritrovare le palle e dire a Lulu la verità#GFVIP — Lucy (@Lucyenv) October 5, 2021