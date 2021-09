Miriana Trevisan entrerà stasera, venerdì 17 settembre, nella Casa del Grande Fratello Vip, esattamente come è accaduto all’ex marito Pago, un paio di anni fa: quali sono i loro rapporti oggi?

Miriana Trevisan e Pacifico Settembre in arte Pago, si sono conosciuti in Sardegna nel 2001. Lui partecipa ad una serata dopo lui canta. Dopo un anno dal primo incontro i due si sono sposati.

L’amore si è incrinato a distanza di un anno e mezzo dalle nozze:

Dopo un anno e mezzo, però, ci siamo ritrovati come due estranei in casa e ci siamo lasciati. Ma non avevamo smesso di amarci. Infatti, dopo essere tornata da L’Isola dei Famosi l’ho cercato e dopo poco da quel primo incontro ho scoperto di essere in attesa di Nicola.