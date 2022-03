Miriana Trevisan, questa sera a rischio eliminazione con Jessica Selassiè e Davide Silvestri, ha fatto una curiosa rivelazione a Manila Nazzaro nella Casa del Grande Fratello Vip e, in qualche modo, c’entra Biagio D’Anelli.

Miriana Trevisan, spunta una curiosa coincidenza: c’entra Biagio D’Anelli

Mi stavo per tatuare delle ali, prima di entrare. Dietro la schiena, a coprire il tatuaggio basso. Avevo prenotato e sono entrata qui. Avevo proprio prenotato. Devo starci tutto il giorno. Volevo coprire il fiore di loto e fare due ali. E’ una cosa di vent’anni fa e avevo voglia di fare queste due ali, una nera e una bianca.

La ex ragazza di Non è la Rai ha parlato di questo tatuaggio (rimandato?) che non è stato portato a termine per dare spazio all’imminente ingresso nella Casa del GF Vip.

Gli internauti più attenti si sono accorti di un curioso dettaglio messo in evidenza anche dalle colleghe di Isa&Chia.

Miriana (inconsapevolmente) ha fatto la perfetta descrizione del logo che Biagio D’Anelli utilizza per le sue serate da deejay.

