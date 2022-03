Alla finale del Grande Fratello Vip ormai manca solamente una settimana. In attesa di scoprire chi verrà eliminato stasera, Manuel Bortuzzo ha voluto fare una romantica dedica a Lulù Selassiè.

La dedica di Manuel per Lulù fuori dal GF Vip: spunta l’accusa a Davide

Inizia l’ultima settimana senza di te amore mio… non mi sembra vero ma ci siamo quasi e io non vedo l’ora di tornare a sentirmi completo con te al mio fianco.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Manuel Bortuzzo (@manuelmateo_)

Proprio in queste ore Manuel si era recato dietro le mura della Casa del GF Vip per urlare tutto il suo amore a Lulù ma gli autori hanno pensato bene di mandare la musica alta e non far sentire più la voce di Bortuzzo.

Qualche amico malizioso sostiene che sia stata colpa anche di Davide Silvestri che avrebbe fatto il nome di Manuel ad alta voce in modo da “allertare” i piani alti.

Ed infatti, proprio in merito a questo episodio, Barù ha invitato il GF a non mandare la musica: “Dai è Manu fatelo sentire…”

Manuel urlava da fuori per Lulù e Davide subito inizia a parlare ad alta voce chiedendo se era Manu per avvertire il GF di mettere la musica. Barù cercava di farlo stare zitto e poi dice “dai é manu fatelo sentire” 🥺 DAVIDE LA TUA CATTIVERIA FA SOLO TRISTEZZA #jerù #fairyLu — lacasadizauditù (@___likedaylight) March 6, 2022

Davide non mi ha mai convinto (penso che sia un lupo travestito da agnello): voi che ne pensate del suo percorso?