Alla vigilia della nuova puntata del Grande Fratello Vip, Miriana Trevisan si è trovata a vivere un momento di sconforto dopo un battibecco avuto con Lulù Selassié. Tutto sarebbe nato dopo la richiesta particolare da parte della giovane principessa etiope, preoccupata per quello che potrebbe accadere in puntata sul suo conto.

Miriana Trevisan “ricattata”: la delusione della Vippona

Nei giorni scorsi infatti, Lulù ha perso le staffe nel corso di una puntata di Radio GF Vip per via della postazione che le è stata assegnata ma che non metteva in risalto, a suo dire, il suo lato migliore. Alla luce dei suoi nuovi capricci, anche Miriana aveva reagito male.

Di fronte alla richiesta di appoggiarla in puntata, questa volta Miriana non ha potuto far finta di nulla replicando: “Mi stai chiedendo di fare una cosa che non è nel giusto”. Una risposta che avrebbe deluso Lulù facendo esplodere l’ennesimo battibecco durante il quale la Selassié le ha rinfacciato di esserle stata vicina nei suoi momenti di difficoltà.

Dopo la discussione Miriana si è spostata in piscina dove è scoppiata a piangere. A raggiungerla sono stati Davide e Giucas che hanno voluto sapere cose fosse accaduto:

E’ arrabbiata… ci son rimasta male per il ricatto. Non voglio essere ricattata da nessuno… Io le ho detto che non posso sempre fare quello che dice lei. Io non dico niente eh? Manuel l’avrebbe fatta ragionare. Io le ho fatto la promessa di starle vicino, sapevo che aveva questa fragilità ma la sua fragilità non mi farà mai essere eticamente scorretta.

Poco dopo Lulù ha deciso di chiarire con Miriana chiedendole scusa per l’accaduto. L’ex ragazza di Non è la Rai ha però voluto mettere le cose in chiaro: