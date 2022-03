Adriana Volpe, ospite di Casa Chi, ha parlato di Miriana Trevisan e Manila Nazzaro, tra le sue concorrenti preferite di questa sesta edizione del Grande Fratello Vip quasi giunta al termine.

Io ho scommesso su Miriana Trevisan. Attaccata da tutti ma amatissima dal pubblico. Lei è stata amata dal giorno uno. Certo non sono i fan di Soleil o Katia Ricciarelli. E’ proprio un’altra fazione. Lei è stata amata da subito e il pubblico l’ha votata come preferita.

Quando un personaggio viene gratuitamente attaccato, se sa resistere ai colpi rimanendo in piedi, il pubblico fa di tutto per sostenerlo perché è come se vedesse una piccola ingiustizia, e nella vita quotidiana capita.

Miriana ha dimostrato di essere forte ma non sempre determinata, specie quando c’era Nicola Pisu. Non dobbiamo dimenticare i vari tasselli anche perché il pubblico non lo fa.