Puntata particolarmente spinosa quella andata in onda ieri sera in diretta dalla Casa del Grande Fratello Vip. Già in nottata Miriana Trevisan, aveva fatto delle insinuazioni nei confronti di Jessica e Lulù Selassiè, ribadite anche questa mattina chiacchierando con Davide e Manila.

Miriana fa delle insinuazioni su Jessica e Lulù Selassiè: la pugnalata shock

Voglio rimanere leale. Se l’hanno ripresa questa cosa… la sto dicendo a voi, cavoli. Se è così è un peccato. Non devo dirlo? Ieri ero nervosa e mi sono sfogata con voi ragazzi. Non è che non voglio dirlo ma voglio sperare che non sia così. Nel frattempo dentro di me sto dicendo: ‘se questa cosa esce pubblicamente cosa devo dire?’. Se è una cosa grave? No è che cade tutto, cade la mia idea e non c’entrano gli altri. Cade la mia idea e non bisogna pretendere niente. Mi sono sfogata, hai ragione non bisogna dire così…

Miriana continua da ieri sera a fare delle insinuazioni sulle Selassiè mettendo in discussione soprattutto Jessica, guarda caso in nomination insieme a lei.

Davide, proprio per questo motivo, l’ha accusata di poca lealtà ed anche Manila l’ha rimproverata di questo “detto non detto”: “Miriana, allora non continuare a dirlo… l’hai fatto anche ieri!”.

Questo atteggiamento di Miriana va avanti da sei mesi e, personalmente, non capisco come faccia ad essere apprezzata una persona con un comportamento tanto ambiguo come il suo, per me rimarrà sempre un vero mistero.