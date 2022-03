Nottata particolarmente difficile quella appena trascorsa nella Casa del Grande Fratello Vip. Dopo lo scontro con Jessica, anche Lulù Selassiè ha avuto una forte crisi e voleva perfino lasciare la residenza più spiata d’Italia, complice – pure – la “delusione” con protagonista Manuel Bortuzzo.

Lulù “delusa” da Manuel dopo la diretta del GF Vip: il nuotatore commenta

Lulù crede di essere passata male e, anche per questo, ha avuto una profonda crisi perché si sente sola e non compresa dal resto degli amici in Casa. Dopo un primo momento in cui Jessica ha tentato di farla ragionare, la princess si è fatta consolare da Soleil, l’unica che è stata in grado di rasserenare un poco il suo animo nonostante gli scontri avuti in Casa durante questi mesi.

Soleil rassicura Lulu: “a prescindere, riempiti di luce perché è quello il momento in cui sei bella più che mai e in cui tutti ti hanno amato, con la tua energia bellissima, nonostante le problematiche che abbiamo potuto avere ti voglio bene” ❤️#solearmy #fairylu #gfvip pic.twitter.com/m8da72mPQO — CIAUUU (@Soleilcentrica) March 4, 2022

Prima di addormentarsi poi, proprio Lulù si è mostrata “delusa” da Manuel Bortuzzo, reo di non averla difesa come si deve e di non averle detto “ti amo” durante la diretta.

“Non ho sentito che Manuel mi ha detto che mi ama”, ha affermato la Selassiè. Di contro, Jessica ha cercato di rassicurarla: “Sì che lo ha detto”. Lulù ha anche aggiunto che, secondo lei, il fidanzato non l’avrebbe difesa a dovere dalle critiche durante la diretta del Grande Fratello Vip.

Manuel, per tutta risposta, ha scritto su Twitter un messaggio abbastanza chiaro:

Per fortuna che tra 10 giorni ci penso io a te #fairylu — Manuel Bortuzzo (@manuel_bortuzzo) March 4, 2022

