Miriana Trevisan fa un passo indietro con Delia Duran? La moglie di Alex Belli negli ultimi giorni ha dimostrato di avere le idee piuttosto confuse rispetto al modo in cui intende affrontare la situazione. Sin dal suo ingresso ha trovato in Miriana una spalla sulla quale piangere e sfogarsi. Eppure qualcosa nelle ultime ore sarebbe cambiato.

Una confidenza di Delia avrebbe spinto Miriana a prendere le distanze dalla nuova arrivata. Se in un primo momento la Duran aveva confessato all’ex di Non è la Rai l’intenzione di mettere un punto alla sua relazione con Alex, trovando d’accordo la sua nuova amica, adesso avrebbe cambiato idea.

Nelle passate ore infatti Delia avrebbe riferito a Miriana di non riuscire a immaginarsi senza Alex e di aver superato cose decisamente più gravi di quanto accaduto tra lui e Soleil. Una confessione che tuttavia avrebbe acceso non pochi dubbi nella Trevisan che a sua volta si è confidata con Nathaly Caldonazzo:

In puntata Delia tremava, aveva le mani fredde, a questo punto mi astengo, basta! Se mi sento presa in giro? Certo! Io le ho detto ‘ma non lo avevi lasciato?’ e lei ‘Eh ma io lo amo’. Ma basta, non ti parlo più!