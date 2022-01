Prima di scoprire in diretta di essere stato lasciato da Delia Duran, Alex Belli ospite di Casa Chi aveva parlato di un enigma e un bigliettino che avrebbe consegnato alla moglie prima del suo ingresso al Grande Fratello Vip.

Biglietto-gate al Grande Fratello Vip: Alex e Delia sotto accusa

In maniera inconsapevole, io avevo lasciato una cosa per lei che poi non sono riuscito a darle perché non è ritornata. – ha affermato Alex Belli a Casa Chi come riporta blogtivvu.com – All’interno della Casa c’è un messaggio per Delia, deve trovarlo. E’ un enigma. Ha la possibilità di giocare con me anche se io sono fuori. Lei ha un bigliettino che io le ho lasciato prima di entrare che è un rebus: “Dove le camere battono sullo specchio nero, in quella credenza dove nessuno può prendere i piatti neri, lì dentro c’è il simbolo del nostro amore”. – si legge su blogtivvu.com – Lei sa dov’è e può trovarlo.

Ieri, fuori dalle mura della Casa, anche La Regina di Roma ha parlato di questo biglietto, urlando a Soleil alcune informazioni utili: “c’è un biglietto in cucina dove ci sono i piatti neri”.

Soleil, fuori in giardino, ha ascoltato tutto con grande attenzione ribadendo a Jessica ciò che aveva udito: “Alex e Delia sono due bugiardi e sono d’accordo”.

Alex, per chiarire meglio le cose, ha postato su Twitter il biglietto che ha dato a Delia prima del suo ingresso in Casa per risolvere l’enigma.

Alex Belli genio del male check!