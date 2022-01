Il triangolo Alex Belli, Delia Duran e Soleil Sorge continua a tenere alta l’attenzione dentro e fuori la spiatissima Casa. Oggi, mentre l’influencer si trovava in giardino insieme ad altri Vipponi, è stata messa in guardia da una voce esterna proprio in merito ad Alex e Delia.

“Alex e Delia due bugiardi”: Soleil messa in guardia

Delia Duran sta mentendo? Alex Belli è interessato a Soleil Sorge o si riprenderà la moglie? Questi i quesiti principali che animano la Casa del GF Vip e non solo. Oggi intanto, alcune urla fuori dalle mura del loft di Cinecittà hanno messo in guardia Soleil:

Hanno detto Alex e Delia sono due bugiardi, Delia ti sta truffando.

Jessica è però intervenuta precisando:

Alex ti sta truffando, Delia sa tutto, sono due bugiardi.

Ovviamente il Grande Fratello è subito intervenuto alzando il volume della musica e censurando tutto.

#gfvip da fuori 📣📣📣 soleil:hanno detto Alex e Delia so due buciardi Delia ti sta truffando jess:Alex ti sta truffando Delia sa tutto sono due bugiardi pic.twitter.com/qIMetL6s39 — Svarionix (@svarionix) January 19, 2022

Jessica “.. C’è ancora la musica”

Miriana e Nathaly “Che hai sentito?”

Jessica “Parlavano di Alex, Delia, tutto finto, sono 2 bugiardi, Delia sa tutto”

e tac censura#gfvip #TeamSoleil pic.twitter.com/TZsZF0WdCx — Catia (@catiuz92) January 19, 2022

Nel frattempo Soleil avrebbe già immaginato ciò che potrebbe accadere tra Alex e Delia:

Ci sarà un momento in cui lei realizzerà quanto è innamorata ancora. Lui anche. Quindi grande scena d’amore, di riconquista, super teatrale.