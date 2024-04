Le pagelle di Sonia Bruganelli dell’Isola dei Famosi: i voti a Vladimir Luxuria ed al resto del cast, cosa pensa di Elenoire Casalegno

Sonia Bruganelli si è calata perfettamente nel ruolo di opinionista che conosce alla perfezione, in occasione della nuova edizione dell’Isola dei Famosi. Raggiunta da Fanpage.it, l’ex signora Bonolis si è dilettata nel dare un suo giudizio al resto del cast del reality dopo appena una puntata di messa in onda.

Sonia Bruganelli: le pagelle dell’Isola dei Famosi

In merito alle pagelle dell’Isola dei Famosi, Sonia Bruganelli ha voluto dare anche un voto a se stessa ed al resto del cast, dalla padrona di casa, Vladimir Luxuria, passando per il collega e vicino di poltrona, l’opinionista e giornalista Dario Maltese, e poi Elenoire Casalegno ed il cast. Parlando di sé ha commentato:

7 ½. Perché mi conosco e so che mi sono tenuta molto, ma era normale all’inizio.

Un bel 9 a Vladimir Luxuria:

È stata molto brava e non avevo dubbi sulla sua capacità dialettica. Aveva tanta pressione, eppure ha condotto la macchina con molta attenzione, mi è piaciuta tanto anche per l’ironia. Ha trasferito subito il desiderio di volere una squadra, dal quale è derivato naturalmente il piacere di rivolgersi a me nei momenti di vuoto per appoggiarsi, e la serenità con cui ha voluto dimostrare al mondo che non era la classica conduttrice infallibile.

Al collega Dario Maltese, 8:

Un bel voto per Dario, che si è tolto la cravatta da giornalista e ha fatto un salto nel buio. Era terrorizzato persino dai meme e ci sta tutta. Anche lui ci darà delle belle soddisfazioni. Sotto sotto ha già i suoi favoriti e le sue teorie, si sbottonerà di più.

Anche l’inviata in Honduras, Elenoire Casalegno, come lei 7 ½:

È la persona che conosco di meno, l’ho vista solo per il servizio fotografico. Mi è piaciuta, ha avuto le sue difficoltà con la gestione dei collegamenti alcune volte, ma il mio è un voto parziale perché non conosco bene la portata delle sue difficoltà. Mi tengo su un voto uguale al mio, anche lei credo potrà diventare un supporto più concreto per i concorrenti. In fondo, lunedì siamo stati tutti al servizio del format e della conduttrice, era giusto così.

Un bell’8 iniziale, infine, al cast di questa Isola dei Famosi 2024:

Questo otto, senza tirarmela, da una che fa casting da una vita è tanto. Ho visto le schede e ce ne sono tre o quattro che non conoscevo e promettono molto bene. Non conoscevo nemmeno Edoardo Franco e sono pazza di lui, voglio iniziare a capire meglio il meccanismo dello psicologo. Devo indagare, mi incuriosisce molto (ride, ndr).

A proposito del cast, le quotazioni iniziali vedono come ipotetici vincitori Joe Bastianich ed Edoardo Franco. Ecco cosa ne pensa Sonia Bruganelli: