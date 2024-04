Isola dei Famosi, la seconda puntata non andrà in onda in diretta: perché? Come si svolgerà il televoto

La seconda puntata dell’Isola dei Famosi non andrà in onda in diretta, domani 11 aprile: perché?

Domani sera, 11 aprile, andrà in onda su Canale 5 la seconda puntata dell’Isola dei Famosi 2024 condotta come sempre da Vladimir Luxuria. Quale sarà la vera novità? Il prossimo appuntamento non andrà in onda in diretta ma sarà registrato: come mai?

Isola dei Famosi, la seconda puntata non andrà in diretta: i motivi

La seconda puntata dell’Isola dei Famosi sarà registrata nel pomeriggio di domani per poi essere trasmessa in prima serata. Il motivo ha a che fare con la medesima ragione delle precedenti edizioni, ovvero la messa in onda in contemporanea di Supervivientes, ovvero la versione spagnola del reality ed anch’essa in scena dall’Honduras.

I due reality condividono alcuni spazi tra cui La Palapa, motivo per il quale è impossibile la messa in onda in contemporanea ed in diretta. Ecco allora che la versione italiana dell’Isola dei Famosi è stata costretta ad anticipare di alcune ore la registrazione di ciò che vedremo domani sera.

Ma come funzionerà, dunque, il televoto? Come sappiamo, a finire in nomination nella prima puntata, sono stati quattro naufraghi: Artur Dainese, Luce Caponegro, Joe Bastianich e Samuel Peron. Eccezionalmente il televoto sarà chiuso domani alle ore 15.00, ma il risultato lo scopriremo solo domani sera.

Il doppio appuntamento, intanto, non si ferma ma proseguirà anche la prossima settimana con le due puntate, la terza e la quarta, in onda rispettivamente lunedì 15 e giovedì 18 aprile.