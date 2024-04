Tonia Romano non sarà una naufraga dell’Isola dei Famosi 2024. Annunciata come concorrente Nip dell’edizione, ieri sera, nel corso della prima puntata del reality di Canale 5, l’ex soldato aveva disertato. Era stata la padrona di casa, Vladimir Luxuria, a spiegare che dietro la sua assenza c’era un motivo di salute.

A distanza di poche ore dalla messa in onda della prima puntata dell’Isola dei Famosi, Tonia Romano ha rotto il silenzio con un post su Facebook condiviso dal suo staff, nel quale svela le ragioni che l’hanno portata ad abbandonare il reality senza neppure approdare in tv.

Attraverso Facebook, dunque, l’entourage di Tonia Romano ha confermato l’effettivo problema di salute della mancata naufraga che ha deciso di ritirarsi. Ecco il suo messaggio:

Cari amici, come avrete saputo in Honduras ho avuto un problema, ho preferito non partecipare all’Isola per tutelare la mia salute. Devo crescere due figli da sola che sono tutta la mia vita, quindi la scelta giusta è stata preservare la mia salute. Intanto vi informo che la situazione non è grave, sto bene e la produzione mi sta dando tutto il supporto possibile non lasciandomi mai da sola. Li ringrazio infinitamente.