Perché Tonia Romano era assente all’Isola dei Famosi? “Problemi di salute”, ma spunta un misterioso retroscena

Tonia Romano era attesa ieri, nella prima puntata dell’Isola dei Famosi 2024 in qualità di nuova naufraga, ma la concorrente scelta dagli autori del reality non era presente: come mai? Piccolo mistero in merito alla partecipazione della Nip 37enne, ufficialmente assente per problemi di salute. Ma a quanto pare ci sarebbe un curioso retroscena che aprirebbe ad un primo “caso” all’Isola.

Come abbiamo avuto modo di appurare nella prima puntata di ieri dell’Isola dei Famosi 2024, oltre ai naufraghi più o meno famosi ci sarebbero anche dei concorrenti Nip. Si tratta, nel dettaglio, della Contessa Alvina, del pescivendolo Peppe di Napoli, della modella Khady e del poeta Pietro. Ci sarebbe dovuta essere anche una quinta Nip, ovvero Tonia Romano, ex soldato e Miss Mamma Campania. Ma che fine ha fatto?

La concorrente prescelta non è comparsa nella prima puntata di ieri, ufficialmente per motivi di salute, come spiegato dalla padrona di casa, Vladimir Luxuria durante la diretta televisiva:

Ha avuto un problema di salute e non potrà essere qui. La salutiamo e le auguriamo di rimettersi presto.

Tuttavia, Fanpage.it ha svelato un curioso retroscena:

Al momento non si hanno informazioni certe riguardo la naufraga. Stando a quando apprende Fanpage.it da persone a lei vicine, la donna si trova in Honduras, ma non riescono a contattarla.

Ma chi è Tonia Romano? Trentasettenne di Avellino, si porta dietro una storia non semplice: la sua infanzia è stata all’insegna della violenza del padre nei confronti della madre. Nel 2005 ha preso parte al programma Uomini e Donne prima di vincere il concorso dell’Esercito e diventare Caporal Maggiore. Qui conosce l’uomo che la renderà madre di due bambini, dal quale ha però divorziato. Dopo il congedo dall’Esercito è entrata a far parte dei Vigili del Fuoco.