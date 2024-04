Isola dei Famosi: “Nip” un corno! Ecco dove li abbiamo già visti

L’Isola dei Famosi 2024 è tornata in TV ieri sera con un cast tutto rinnovato. Tra i naufraghi ci sono anche 4 concorrenti “nip” che, per il grande pubblico sarebbero volti sconosciuti. Tuttavia non è proprio così…

Isola dei Famosi: “Nip” un corno! Ecco dove li abbiamo già visti

Khady Gueye, Peppe di Napoli, Pietro Fanelli e la contessa Alvina Verecondi Scortecci sono sbarcati in Honduras già da un paio di giorni ma nessuno lo sapeva.

Nip? Non proprio.

Così come rivelano le colleghe di IsaeChia, tutti e quattro sono già molto conosciuti:

Pietro Fanelli, infatti, che si è presentato come il poeta fuori dal coro, amante dell’arte, della poesia, della filosofia e della letteratura, poco avvezzo al mondo dei reality e alle dinamiche televisive, in realtà in passato aveva già preso parte ad un reality. Stiamo parlando di Summer Job, un reality show andato in onda lo scorso anno su Netflix e condotto da Matilde Gioli, nel quale un gruppo di ragazzi abituati a non lavorare e a vivere negli agi ha dovuto svolgere lavori pesanti per poter rimanere in gioco. Prima di entrare all’Isola vantava sui social 27.500 followers su Instagram.

E ancora:

La seconda concorrente nip a sbarcare sull’Isola è stata la modella Khady Gueye, la quale oltre ad essere balzata agli onori della cronaca rosa per la sua presunta frequentazione con Irama, poi smentita, aveva preso parte alla terza edizione del reality Ex on the beach. Khady è già piuttosto conosciuta anche sui social, dove conta 115mila followers.

E si prosegue:

Ad essere molto conosciuto sui social è anche il pescivendolo Peppe di Napoli, il quale nel suo video di presentazione ha raccontato di essere estremamente legato al suo lavoro, che la sua famiglia porta avanti da quattro generazioni e che ha cercato di tramandare anche ai suoi figli: Peppe, infatti, su Instagram vanta oltre 200mila followers.

Concludiamo: