Miriana Trevisan e Biagio D’Anelli continuano a flirtare nella Casa del Grande Fratello Vip e il web rumoreggia. Lui ha una fidanzata fuori e lei non sembra preoccuparsene un granchè (ma critica Soleil con Alex).

“Che cosa siamo?”, Miriana e Biagio sono la terza coppia del GF Vip

Più volte, quando Nicola Pisu cercava di avvicinarsi a Miriana, l’ex ragazza di Non è la Rai lo rifiutava con severità perché suo figlio a casa la stava guardando: cosa è cambiato adesso?

Le mie non sono critiche e nemmeno giudizi, sono semplicemente delle domande che – di sicuro – non troveranno delle risposte.

Stanotte, secondo ciò che dicono gli amici del web, tra i due sotto le coperte ci sarebbe stato anche un contatto particolarmente intimo che ha scatenato i commenti della rete.

In Zona Beauty, i due si sono interrogati sulla loro complicità: “Che cosa siamo?”, ha domandato Miriana. “Sei una scoperta bellissima” ha risposto Biagio spiegando che in questo momento non si sente di reputarla un’amica ma nemmeno una fidanzata.

Ma D’Anelli non l’aveva sbugiardata sul suo account di Instagram prima del suo ingresso al GF Vip?



Inutile dire che a breve manderanno a quel paese tutte le “problematiche” del caso e ci regaleranno una serie infinita di clip che ci faranno rimpiangere il teatrino Delia–Alex–Soleil.

E poi non dite che non vi avevo avvertiti.

I commenti della rete

Ma Biagio non è fidanzato? Miriana non era quella dalla parte di Delia e criticava Soleil? Non era quella del figlio a casa e che determinate cose non le faceva? Ma perché so tutti incoerenti qua dentro dal primo all’ultimo #gfvip pic.twitter.com/m38vi6BbdO — forse mi laureo (@insessione) December 11, 2021

comunque miriana è di un’incoerenza assurda, ha criticato soleil dando ragione a delia per tutta quella questione e poi ora fa la gatta morta con biagio quando letteralmente lui è fidanzato #gfvip — sole (@minilouis_) December 11, 2021

BIAGIO È FIDANZATOOOOO ma non lo avete ancora capito??? La fidanzata si chiama Silvana Curcio e spero che si faccia sentire.. #gfvip #miriana @SBruganelli @GrandeFratello — Francesca bella (@francib3_99) December 11, 2021

mi viene da ridere per quelli che dicono che Biagio è fidanzato e non sposato come Alex e quindi Miriana può fare che cazzo le pare.

Fidanzato o sposato la cosa non cambia, fa schifo comunque.

Poi il matrimonio di Alex “non è valido” e quindi è alla pari di un fidanzamento#GFVIP — saby. (@aIcoolizzata) December 11, 2021