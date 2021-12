Notte bollente per Miriana e Biagio al GF Vip? La faccia “inequivocabile” di D’Anelli fa chiacchierare la rete – VIDEO

Stanotte Miriana Trevisan e Biagio D’Anelli hanno avuto un contatto intimo molto ravvicinato? Al Grande Fratello Vip dopo una diretta particolarmente carica di emozioni, l’opinionista potrebbe essere riuscito a scaricare la tensione accumulata, o almeno questo è ciò che sostengono gli amici della rete.

Notte bollente per Miriana e Biagio al GF Vip?

Gli strani movimenti sotto le coperte, farebbero pensare a qualcosa di particolarmente intimo. Miriana ha dato piacere a Biagio? Alcuni sostengono che i due stessero parlano ma, senza nemmeno troppo malizia, a me la faccia di D’Anelli sta comunicando altro.

Voi cosa ne pensate?

La Trevisan si è scagliata più volte contro Soleil Sorge per via del suo avvicinamento ad Alex Belli (perché sposato con Delia Duran) ma anche Biagio, come ben ricorderete, ha (aveva?) una fidanzata fuori.

Ecco il VIDEO “incriminato”:

Raga sono malizioso io oppure lo vedete pure voi?👀#gfvip pic.twitter.com/BZpp2ePUqN — Il Tuttologo (@NLutto) December 11, 2021