Non sono mancate le tensioni, ieri, nel corso della puntata dell’Isola dei Famosi durante la quale sarebbero volate parole grosse tra Clemente Russo e Laura Maddaloni contro Nicolas Vaporidis. Dopo le voci di una presunta minaccia di Clemente ai danni dell’attore, la moglie di Russo avrebbe fatto intendere che Nicolas abbia alzato le mani contro di lei.

Scintille all’Isola dei Famosi tra Clemente e Laura contro Nicolas Vaporidis

Durante il collegamento di Ilary Blasi con Alvin in seguito alla pelota hondureña, in Honduras sono volati stracci. “Non ci sono minacce, è un gioco. Limitiamo tutto“: queste le parole dell’inviato che però hanno richiesto necessariamente un approfondimento da parte della padrona di casa. Se l’inviato ha cercato in un primo momento di minimizzare, Nicolas ha svelato quello che gli avrebbe detto in precedenza Clemente:

Mi ha detto che mi avrebbe fatto un c*lo così.

Una battuta di Vladimir Luxuria dallo studio – “Ma chi ha minacciato Clemente?” – che ha scatenato le ire di Laura Maddaloni che ha minacciato a sua volta di voler lasciare il reality:

Vladi però basta, eh. Vladi hai stancato. (…) Io vado… Voglio andarmene. Posso andarmene? Voglio andare via. Ha un ruolo lei, non può parlare così. C’è un accanimento contro a noi. (…) E’ dal primo giorno che è accanita proprio addosso a noi. (….) Lei dice vaffanc*lo (Guendalina, ndr), lei lo può dire, io no. C’è un accanimento Vladi. Il tuo ruolo è importante.

Dopo un tentativo di calmare le acque, è stato Nicolas ad accendere nuovamente la miccia dopo la nomination ricevuta:

Va bene così. (…) Preferisco essere nominato da loro, dalla mia squadra di cui mi fido, che da loro e dalle minacce di Clemente.

A quel punto Laura ha replicato lanciando una insinuazione forte nei suoi confronti:

E tu che metti le mani addosso a una donna? (…) Basta, io adesso vado a parlare con l’avvocato, poi vedi.

La judoka ha poi promesso a Ilary che le avrebbe spiegato tutto in privato, mentre il marito ha spiegato da dove sarebbe partito tutto:

La minaccia è un gesto con le mani accompagnata da parole… gli ho detto: ‘Dopo ti faccio un c*lo così, in palapa, davanti a tutti’. Perché quando abbiamo parlato io, Laura, loro e Blind ci siamo dimenticati quella cosa importante che ha detto Estefania prima di uscire. Ma ne parliamo in palapa tra poco… e ti facciamo un cu…ore così con le parole.

Ma l’attore ha commentato:

Lui mi guarda e mi fa: ‘Te lo faccio così, dopo’. Un pugile campione olimpico, uno sportivo, e lei sta sostenendo che io le ho messo le mani addosso. (…) Questa non è sportività, non sanno stare al gioco. ‘Ti faccio un c*lo così detto da un pugile dei pesi massimi non so se è una bella cosa, in diretta televisiva. La moglie, per di più, sostiene che io le ho messo le mani addosso? Tutti testimoni, grazie a Dio, signori, grazie a Dio. Io non sono uno che ’ste cose le ha mai fatte e sentirmelo dire da una donna che io possa averle messo le mani addosso è una calunnia, cara Laura. Possiamo dibattere. Ci sono tutti i testimoni, le telecamere.

Ci sarà un ulteriore approfondimento su questo aspetto?