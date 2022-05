Nuova puntata dell’Isola dei Famosi e nuovo eliminato nella puntata di ieri, 2 maggio 2022. Archiviata la tredicesima puntata, è tempo di bilanci. A perdere al televoto settimanale lasciando così La Palapa è stata Estefania Bernal, che è stata così costretta a salutare il suo Roger Balduino. Ma chi è stato eliminato definitivamente?

Eliminato Isola dei Famosi: è Ilona Staller

E’ Ilona Staller l’eliminata ufficiale della puntata di ieri dell’Isola dei Famosi, destinata quindi a fare ritorno in Italia dopo la sua avventura in Honduras. La naufraga, da Playa Sgamada, ha perso al televoto contro Licia Nunez.

In merito alle nomination, tutti i naufraghi sono stati chiamati a fare le loro nomination segrete in Palapa. Nicolas Vaporidis, ricevendo il bacio di Giuda si è ritrovato già in nomination, mentre Carmen Di Pietro, vincitrice della prova leader, è immune.

Alessandro ha nominato Laura così come Guendalina ed Edoardo Tavassi; Blind ha nominato Marco Cucolo; Laura ha nominato Nick che a sua volta ha nominato la Maddaloni. Clemente, Roger e Lory hanno nominato Nick. A finire in nomination sono stati quindi Nick, Nicolas e Clemente Russo nominato dal leader.