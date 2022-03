Stella Starlight, l’alter ego di Alex Belli, continua ad essere la protagonista sia nella vita dell’ex attore di Centovetrine che del gossip che ruota attorno a lui. Ieri Barbara d’Urso ha annunciato la presenza di Mila Suarez, ex compagna di Alex Belli, come pupa de La Pupa e il Secchione Show. Una presenza che contribuirà a far parlare ancora a lungo di Alex Belli ma anche di Soleil Sorge, dal momento che quest’ultima sarà una dei giudici del programma.

Mila Suarez e il retroscena di Stella Starlight

Prima di svelare la busta shock contenente il nome di Mila Suarez come protagonista de La Pupa e il Secchione, però, Barbara d’Urso ha dato la parola a Stella Starlight, la quale ha dapprima detto cosa pensa di Soleil:

A me è sembrata molto vera Soleil. Ha vissuto i tre mesi con Alex, l’altra sera si sono chiariti ed abbracciati, mi è sembrata molto vera nei confronti sia del pubblico che di Alex.

Poi, a proposito di Mila Suarez, ha svelato un retroscena:

Mila? No, non l’ho conosciuta perchè non voleva conoscermi. Le amicizie possono andare avanti, le collaborazioni possono andare avanti. Non voleva conoscermi perchè c’è sempre di mezzo la gelosia… Io sono stata accettata da Delia Duran e da Alex. La Duran è una persona voluta.

La d’Urso l’ha incalzata ulteriormente con una domanda diretta: “perché Mila non ha voluto conoscerti?”. E lei ha ribadito: