Alex Belli continua ad essere il protagonista indiscusso anche a pochi giorni dalla finale del Grande Fratello Vip. Ieri, nel corso di Pomeriggio 5, sono intervenute due donne che conoscono molto bene l’ex attore di CentoVetrine: Katarina Raniakova e Stella Starlight. Al centro della discussione, il famoso ciondolo regalato da Alex a Soleil Sorge nell’ultima puntata del GF Vip.

La padrona di casa, Barbara d’Urso, ha allora incalzato Katarina, ex moglie di Alex Belli, con una domanda: “Te l’ha mai regalata una catenina così a te Alex?”. La replica della donna ha spiazzato:

Stella, grande amica di Alex, è però intervenuta spiegando come la formula di Dirac contenuta sul ciondolo donato a Soleil sia in realtà un regalo riservato a pochi intimi e svelando un retroscena:

L’ha data a Delia in Casa, l’ha data a Soleil e a me. La formula di Dirac non l’ha regalata mai a nessun’altro! Io ce l’ho senza cuoricino. Ne ha fatte fare quattro. Due col cuoricino, una per lui e una per Delia e due senza cuoricino che significa amicizia, una per me e una per Soleil.