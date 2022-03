Katarina Raniakova torna a parlare di Alex Belli a Pomeriggio 5 dove ha svelato, chiacchierando con Barbara d’Urso, il vero motivo per il quale ha deciso di lasciarlo (ed i tradimenti non c’entrano nulla).

Katarina ha esordito parlando della storia tra Alex e Delia Duran, svelando che la loro relazione aperta non sarebbe da prendere da esempio:

Non è che si parla di loro perché hanno preso un premio Oscar o Nobel. Hanno solo creato un interesse per una cosa che tutti vogliono vedere ma non vuol dire che sia una cosa bella o che gli altri vorrebbero. Questa non è una cosa educativa che stanno facendo loro, quindi attenzione!