Micol Incorvaia dopo il suo ingresso nella spiatissima Casa del GF Vip ha iniziato ad aprirsi con gli altri inquilini ed in modo particolare con Giaele De Donà. Dopo una serie di confidenze intime, la giovane influencer ha parlato del suo rapporto con la sorella Clizia Incorvaia.

Giaele ha spiegato di capire molto bene Micol dal momento che anche lei ha un fratello più piccolo con il quale ha una grande differenza di età. “Non ho mai vissuto io con mio fratello”, ha ammesso Giaele. Lo stesso sembra aver vissuto Micol:

Clizia è uguale. Figurati, prima all’Università, poi lavorava anche come modella, quando tornava d’estate stava con i suoi amici, aveva 18, 20 anni mica stava con una bambina di sei anni. Quindi io anche in modo egoistico l’aspettavo solo per i regali perchè sapevo che lei arrivava, mi portava i regali e non me ne fregava niente. Ed era una roba bruttissima perché crescendo, alle elementari, vedevo mia sorella in tv, sui giornali. Io non ricordavo di ammirarla così tanto, l’ho scoperto rileggendo i miei diari. Probabilmente l’ho rimosso, perché ad un certo punto, al liceo, era come se quasi ce l’avessi con lei, ma ingiustificatamente perchè io ero una ragazzina, lei era una donna con una vita completamente diversa dalla mia perchè comunque anche quando mia sorella aveva la mia età non era così caz*ona bambina come me, io faccio veramente ancora la vita da ragazzina.