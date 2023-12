Greta Rossetti dopo la rottura con Mirko Brunetti sta puntando tutto su Michele Morrone, l’attore di 365 giorni che fa impazzire il pubblico per il suo sex appeal. Ecco perché, nella Casa del Grande Fratello sono emersi nuovi dettagli dopo gli spifferi croccanti rivelati a Federico.

Greta Rossetti parla (ancora) di Michele Morrone e spunta un ex

“Ero tutta firmata e lui odia queste cose, non le sopporta. Perché ha una vita che già lo porta ad essere… Poi mi dice ‘stasera dormi da me’. E io penso ‘come faccio adesso?’. Io ogni sera facevo le video chiamate con il mio ex. Ciao ex, se mi stai ascoltando non credermi”, ha confidato Greta chiacchierando con Anita e Rosy.

I colleghi di Biccy.it riportano i dettagli del loro primo approccio:

Io sono andata a casa sua. Com’è? Bella, ma non vi immaginate chissà cosa di moderno, perché lui è un artista. Quindi è molto particolare. In macchina per andare a casa è stato un po’ imbarazzante. Ma ci eravamo conosciuti un giorno prima in un parco. Nel tragitto in macchina mi chiese cosa volessi mangiare. Io dico ‘un sushi, ma non all you can eat’. Ma non per nulla, lui abita in un paesino e se in un ristorante il pesce non gira ti puoi sentire male. Sapete cosa ha fatto lui? Mi ha detto ‘tu fai la splendida? Fino a due anni fa mangiavo latte e pane e tu fai la snob. Adesso parcheggio davanti al kebabbaro, scendi e lo paghi pure tu’. Prendiamo il kebab, andiamo a casa sua, salta la corrente e noi ci mettiamo in giardino a mangiare. Tu ti immagini uno così che ti porta in un ristorante stellato e invece mangio il kebab, ma è bellissimo.

La concorrente del Grande Fratello ha aggiunto:

Poi però gli ho detto ‘devi conoscere mia mamma’. Quindi siamo andati a casa mia, lui si vergognava, l’ho fatto restare in giardino con mia mamma a parlare, io sono salita in camera un secondo, ho messo il pigiama sopra i vestiti e ho fatto una videochiamata con il mio ex fidanzato. Poi io mi invento una scusa per litigare con il mio ex e dico tipo ‘basta non voglio sentirti per tutto il week end’. Io mi sentivo in colpa. Quella notte però tra me e lui non è successo nulla. Io non ero totalmente single, non mi ero lasciata. Il mio ex non se lo meritava, era una persona magnifica.

Poi la decisione:

Nei giorni seguenti ho lasciato il mio ex e ho iniziato a frequentare lui. Fino a che lui mi dice che doveva andare a New York. Io gli ho detto che non andavo, anche perché mi avrebbero fotografata con lui. Chi glielo diceva al mio ex? Io l’avevo lasciato da poco dicendo che non lo amavo più.